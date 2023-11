Mercato Milan, l’ad del Leverkusen blocca Wirtz? «Nessuno ci ha contattato e non c’è bisogno di farlo». Le parole di Rolfes

Un giocatore che è stato accostato anche al mercato Milan è il 2003 Florian Wirtz. Il Liverpool sembra il club più avanti di tutti pronto a sborsare ben 92 milioni di euro. L’ad del Bayer Leverkusen ha però parlato così del talento tedesco.

PAROLE – «Nessuno ci ha contattato e nessuno ha bisogno di farlo. Per noi non è affatto un problema, non serve che venga nessuno. Certe cifre? No, siamo una squadra di calcio…».

The post Mercato Milan, l’ad del Leverkusen blocca Wirtz? «Nessuno ci ha contattato e non c’è bisogno di farlo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG