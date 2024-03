Mercato Milan, lanciata la sfida al Napoli! Tre obiettivi in comune in vista della prossima sessione estiva

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. In estate la priorità dei dirigenti rossoneri sarà quella di inserire in rosa un nuovo numero 9, che possa prendere il posto del partente Giroud.

Nella lista del Diavolo ci sono, tra gli altri, anche Jonathan David del Lille, Joshua Zirkzee del Bologna e Santiago Gimenez del Feyenoord. Tre obiettivi che, fa sapere oggi Il Mattino, sono presenti anche nella lista del Napoli, con ADL chiamato a trovare un sostituto di Osimhen.

