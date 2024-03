Il Milan, dopo l’episodio di razzismo che ha visto coinvolto Juan Jesus, prende posizione e si schiera con il Napoli e il giocatore partenopeo.

Juan Jesus, nel posticipo della 29° giornata di Serie A, è stato vittima di un episodio di razzismo. Acerbi, difensore dell’Inter, si è reso protagonista di un episodio deprecabile e da condannare con fermezza. Il Milan, attraverso il proprio profilo X, prende una chiara e netta posizione contro ogni forma di razzismo.

Il Milan si schiera con il Napoli e Juan Jesus

La partita di ieri sera tra Inter e Napoli è stato il teatro dell’ennesimo, purtroppo, episodio di razzismo. Acerbi avrebbe infatti rivolto a Juan Jesus un’offesa di stampo razzista, discriminatoria, per via del colore della pelle del giocatore brasiliano del Napoli. Una pagina brutta, infamante per tutto il sistema calcio italiano. I due, così come dichiarato da Juan Jesus al termine della gara, si sarebbero chiariti e il difensore nerazzurro gli avrebbe chiesto scusa. Purtroppo le scuse rappresentano solo il primo passo e non può essere sufficiente. L’apertura di un’inchiesta appare inevitabile, così come una squalifica esemplare per Acerbi. Il Milan si è schierato, attraverso il proprio profilo X, a favore del Napoli e di Juan Jesus nella battaglia contro il razzismo.

From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut pic.twitter.com/cppxejCToZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2024

Il Milan è contro il razzismo

Il Milan è sempre stato particolarmente sensibile al tema razzismo, elemento combattuto con forza a prescindere dal colore delle maglie. Si è schierato energicamente a favore di Maignan, vittima di razzismo a Udine, e allo stesso modo contro i propri stessi tifosi che avevano rivolto a Leao sui social offese dello stesso registro. La dirigenza del Milan, ancora una volta, si schiera contro ogni forma di razzismo.

