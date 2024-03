Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha espresso de dubbi in merito all’inchiesta relativa alla cessione del Club da Elliot a RedBird.

Messo da parte il calcio giocato, è tempo di rituffarsi nell’annosa vicenda che riguarda il passaggio di proprietà del Club da Elliot a RedBird. Questa volta prende la parola Matteo Salvini, tifoso del Milan e vicepresidente del consiglio dei ministri. Il ministro ha parlato in qualità di tifoso, esprimendo qualche perplessità in merito alla vicenda.

Casa Milan

I dubbi di Matteo Salvini

A margine del convegno su innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico a Milano, Matteo Salvini si è soffermato sul tema relativo alle indagini che pesano sul suo amato Milan. Il Ministro ritiene impossibile che due fondi internazionali come Elliot e RedBird possano aver agito nel modo descritto dai giornali negli ultimi giorni. Alanews.it ha riportato il pensiero di Matteo Salvini: “Da lettore, risulterebbe strano che due fondi che gestiscono miliardi di patrimoni pubblici e privati abbiano agito con superficialità, non comunicando o omettendo dichiarazioni”.

Elementi solidi

Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza, l’assoluta importanza, che la magistratura agisca avendo tra le mani solide base. La vicenda richiede infatti la massima perizia e diligenza, in quanto coinvolge una squadra seguita in tutto il mondo, ed è simbolo di una città metropolitana importante. Le sue parole, riportate da alanews.it: “Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente solidi. Se non avessero elementi solidi, farebbero il danno di Milano, dell’Italia, del calcio e di quant’altro.

