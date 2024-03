La Gazzetta ha svelato quanto vale Theo per il Milan che però non ha alcuna intenzione di cedere il francese. Il piano dei rossoneri.

Theo Hernandez è dominante, irriverente per talento e personalità. E’ un fiume in pieno che travolge tutto e tutti, annichilendo gli avversari e facendo innamorare i propri tifosi. Il gol di ieri a Verona, che ha aperto le danze rossonere al Bentegodi, è l’ennesimo gioiello del francese. Un patrimonio che – secondo La Gazzetta dello Sport – il Milan ha valutato sul mercato una cifra elevatissima, cullando però un piano ben preciso sul futuro del giocatore.

Theo Hernandez

Mister 100 milioni

La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito il tema della domenica rossonera: Theo Hernandez. Il francese è stato protagonista dell’ennesima prestazione altisonante, sottolineata nel post partita anche da Pioli che ha rimarcato che “a livello di presenza nel gruppo Theo non è sia mai stato così, neanche nell’anno dello Scudetto e che, forse, gli sia scattato qualcosa”. Il Milan – prosegue la rosea- ha fissato il prezzo per Theo, qualora qualche club – Bayern Monaco su tutti- dovesse bussare la prossima estate. Non meno di 100 milioni, questa è la richiesta e la valutazione fatta dalla società rossonera per il miglior terzino del mondo.

Il piano del Milan

Il Milan non si limita a fissare il prezzo di vendita di Theo ma, al contrario, rilancia. La Gazzetta dello Sport scrive infatti che la volontà della società rossonera sia tenere il francese, essendo uno dei pilastri della squadra, rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2026. La rosea rimarca infatti che i tempi siano maturi per concertare con gli agenti del giocatore il futuro di Theo, mettendo sul piatto un prolungamento di contratto ricco e sostanzioso che lo faccia balzare in testa alla voce stipendi percepiti dai giocatori del Milan. I primi contatti tra le parti ci sono stati, ne seguiranno degli altri nelle prossime settimane e mesi.

