Andrea Stramaccioni ha commentato il giallo rimediato da Theo a Verona. A suo parere il provvedimento disciplinare è da chiarire.

L’eco relativo al cartellino giallo rimediato a Theo Hernandez a Verona non accenna a placarsi. Non potrebbe essere altrimenti considerando l’eccessività del provvedimento disciplinare e che, conseguenza che suona come una beffa, il difensore dovrà saltare la trasferta di Firenze contro i viola. Andrea Stramaccioni, ai microfoni di DAZN, ha commentato l’episodio sollevando dei legittimi dubbi.

Theo Hernandez

Episodio da chiarire

Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese, ai microfoni di DAZN ha commentato l’episodio che ha visto coinvolto Theo. Il giudizio è in linea con il pensiero comune che ritiene il provvedimento disciplinare di Mariani eccessivo, soprattutto perché non si è trattata di una condotta provocatrice. Le sue parole: “Ammonizione pesante che va chiarita, queste sono cose che possono anche spostare gli equilibri. Ultimamente gli arbitri stanno cercando di evitare che si vada ad esultare sotto la curva avversaria; è successo anche con Castellano a Frosinone, che stava esultando per sé stesso, ma sotto la curva del Frosinone”.

La moviola

Sia ieri Marelli, che oggi La Gazzetta dello Sport, hanno sottolineato l’errore dell’arbitro Mariani. Il fischietto avrebbe dovuto gestire la situazione con maggiore calma e lucidità, evitando il cartellino giallo sia a Theo che a Baroni. E’ singolare infatti che tra i due, dopo un iniziale fraintendimento, sia nata subito la pace in seguito al chiarimento di Theo ma, per Mariani, non è stato sufficiente a scongiurare il provvedimento disciplinare. Per il Milan, oltre il danno anche la beffa. Theo, pur non avendo commesso nessuna azione provocatoria verso i tifosi di casa, salterà per squalifica il delicato match di Firenze.

L’articolo Stramaccioni duro: “Ammonizione Theo va chiarita! Episodi che possono…” proviene da Notizie Milan.

