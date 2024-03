Il mercato estivo del Milan ha prodotto, fin qui, 40 gol stagionali. Il dato relativo ai nuovi acquisti rossoneri.

Il mercato estivo del Milan è stato oggetto di critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. Molti di essi hanno valutato infatti non adeguati per tecnica e qualità i giocatori portati a Milanello dalla squadra mercato rossonera nel corso dell’ultimo mercato rossonero. I numeri, dopo 29 partite e giunti ormai a metà marzo, evidenziano quanto fossero in errore.

Ruben Loftus-Cheek

40 gol dal mercato

Il Milan brilla, convince ed incanta. Nonostante una stagione tribolata, ricca di infortuni come nessun’altra di Serie A, l’undici di Pioli è secondo in classifica e pienamente in corsa in Europa League. Le sirene di allarme, gli uccelli del malaugurio, sono stati zittiti. Il mercato del Milan ha portato in dote, fino a qui, ben 40 gol. Un bottino che certifica l’evidente cambio di passo, soprattutto rispetto alla passata stagione quando i nuovi acquisti produssero appena 5 reti. Furlani e Moncada hanno portato a Milanello giocatori di talento e qualità, alcuni di essi non hanno ancora espresso a pieno il proprio potenziale ma se ne intravedono le doti smisurate.

Pulisic e Loftus-Cheek: i gioielli

Come detto il mercato estivo ha superato abbondantemente la prova del fuoco del campo, inanellando numeri e prestazioni di livello importante. Tra tutti però spiccano senza dubbio Pulisic e Loftus-Cheek. I due ex Chelsea non hanno solo convinto, hanno decisamente spostato gli equilibri del Milan. L’americano sta vivendo la migliore stagione della propria carriera, incasellando 12 reti tra campionato e coppe con 8 assist all’attivo. L’inglese è il capocannoniere rossonero del 2024, per lui ben 9 reti. Numeri che non stupiscono Furlani e Moncada, ben consapevoli di chi stavano acquistando mesi fa, numeri che invece fanno sognare i tifosi del Milan. Tutti i nuovi acquisti hanno fatto bene però, basti pensare alle 8 reti di Jovic, le 5 di Okafor, le 3 di Reijnders e Chukwueze. Quest’ultimo ha ancora in canna il proprio talento ma, dopo Verona, la sensazione è che quando lo sprigionerà tutto ci sarà da divertirsi.

