Il nome di Clement Lenglet è circolato tra le opzioni del mercato Milan per la difesa: il francese è pronto a trasferirsi in Premier League

Clement Lenglet era stata un’opzione per il mercato Milan in difesa, poi i rossoneri hanno fatto altre scelte. Il difensore di proprietà del Barcellona è ad un passo dall’Aston Villa.

Come riferisce Fabrizio Romano, il club inglese ha già fissato le visite mediche per giovedì. Il francese arriva in prestito secco, senza diritto di riscatto, con i blaugrana che pagheranno il 25% dell’ingaggio.

