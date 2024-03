Mercato Milan: Maignan, Theo e Leao ambiti dalle big d’Europa. La CHIAVE per la loro permanenza in rossonero e i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maignan, Theo Hernandez e Leao finiranno molto probabilmente nelle mire delle big d’Europa nella prossima sessione di mercato.

Il Milan proverà a convincerli a restare in rossonero e sicuramente in questo senso un ruolo chiave lo avrà Zlatan Ibrahimovic che dovrà lavorare in sinergia con Furlani e prendere decisioni molto importanti. Però, la cessione di Sandro Tonali della passata estate, ha insegnato che per la dirigenza rossonera, davanti a una buona offerta nessuno è incedibile.

