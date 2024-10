La dirigenza rossonera avrebbe avviato i contatti per un centrocampista della Premier League. Moncada e Furlani al lavoro. C’è grande attesa e voglia di tornare a vincere nella ripartenza del campionato di Serie A, con tutte le big chiamate a ricominciare ad alto ritmo, anche in vista degli impegni europei. Un doppio fronte sul quale, naturalmente, il Milan non potrà sbagliare, dato l’inizio di annata piuttosto claudicante, sia in Italia che in Europa. Adesso, è il momento di trovare risultati e continuità e di farlo alla svelta, per non rischiare di compromettere in maniera definitiva la stagione. Il tempo di recuperare c’è ancora, ma non è infinito. Infatti, l’inizio di stagione del Milan è stato tutt’altro che esaltante. Così, la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per regalare a Fonseca altri rinforzi per gennaio. L’idea di un centrocampista è sempre più forte e ci sarebbe un grande nome pronto a tornare utile al gruppo del […]

Leggi l’articolo completo Mercato Milan, Moncada ci crede: affare possibile a gennaio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG