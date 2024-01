Mercato Milan, Moncada sogna il colpo Lloyd Kelly in vista della prossima estate: ecco cosa manca per chiudere

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan, con Moncada in testa, sta lavorando per chiudere il colpo Lloyd Kelly.

Il centrale del Bournemouth si libererà a parametro zero a giugno ed è un obiettivo caldo del club rossonero: l’intesa sembra essere stata trovata sulla base di un quadriennale. Per chiudere manca solo la firma.

The post Mercato Milan, Moncada fiuta il colpo Kelly: cosa manca per chiudere appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG