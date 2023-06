Mercato Milan, non solo Frattesi: i tre nomi caldi per il centrocampo. Il centrocampista del Sassuolo è in pole, ma la concorrenza è alta

Con la cessione di Sandro Tonali, le priorità del mercato del Milan si spostano dall’attacco al centrocampo: una questione di numero e non solo per la squadra di Pioli, che ha bisogno di giocatori in quella zona del campo.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sono tre i nomi più caldi per il reparto. Il primo è quello di Davide Frattesi: conteso da tutte, l’Inter sembrerebbe favorita nella corsa. Seguono i nomi di Loftus-Cheek e Reijnders. In questo caso, solo trattative con i club di appartenenza: rispettivamente con Chelsea e Az.

