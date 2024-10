Il dirigente rossonero sarebbe al lavoro per regalare a Fonseca un nuovo attaccante. Il nome mette d’accordo tutti.

Il mercato rossonero è sempre pieno di idee e progetti, con la società intenta a voler migliorare sempre la rosa del Milan. In questi primi mesi abbiamo visto tutti i problemi di filtro a centrocampo, con pochi giocatori funzionali finora al modulo tattico di Fonseca. Non è un problema quello dell’attacco rossonero, ma è inevitabile che l’apporto di Morata e Abraham in zona gol non è positivo.

Tre gol in due e due assist, numeri al di sotto della aspettative. Per quanto riguarda lo spagnolo, il rendimento in campo è sicuramente più sufficiente rispetto a quello dell’ex Roma, ma anche da Alvaro ci si aspetta qualcosa in più.

Abraham-Milan, momento di crisi

L’attaccante inglese invece sta attraversando un periodo poco fortunato. Uscito dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nel match contro l’Udinese per un problema alla spalla, dopo un buon inizio in rossonero, ha visto il suo rendimento calare partita dopo partita, con il clamoroso gol sbagliato contro i friulani che ne è l’emblema.

Tammy Abraham

Moncada ci crede: nel mirino c’è un vecchio pupillo

Uno dei nomi più caldi per l’attacco del Milan è ancora Santiago Gimenez, il centravanti del Feyenoord che i rossoneri hanno provato ad acquistare nelle ultime ore del mercato estivo. L’affare non è andato in porto ma, come rivelato dal messicano stesso, la situazione si può riaprire da qui ai prossimi mesi. Un colpo che porterebbe al Milan un giovane e forte in prospettiva, ma utile anche nel presente. Nel frattempo però c’è da risolvere la questione Abraham, ma il discorso è rimandato a giugno.

