Mercato Milan, obiettivo centravanti: ecco i nomi in lista! In pole c’è Armando Broja, ma non è l’unico nome che interessa ai rossoneri

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. Di un centravanti, che possa affiancare Olivier Giroud in questa stagione. Considerato Okafor come vice Leao, sono diversi i nomi che Furlani e Moncada stanno valutando.

Il nome in pole è quello di Armando Broja, attaccante del Chelsea: i Blues ad ora non aprono al prestito. Altro nome è quello di Hugo Ekitike del PSG: troppo caro per i rossoneri, ma i francesi vogliono liberarsi dell’attaccante.

