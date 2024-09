I rossoneri seguono la crescita di questo promettente trequartista che però rifiutò di arrivare a Milanello in passato.

Il mondo del calcio è da sempre un terreno fertile per la ricerca e la scoperta di nuovi talenti che possano diventare le stelle di domani. Le grandi squadre, con una visione lungimirante, non si limitano a esplorare solo i campionati di élite, ma allargano i loro orizzonti ai livelli inferiori, dove potenziali gemme attendono di essere scoperte. In questo contesto, il Milan mostra ancora una volta l’attenzione verso il futuro e la volontà di investire sui giovani talenti.

L’obiettivo

Secondo Calciomercato.com gli scout del club rossonero sono stati inviati in Serie B per tenere sotto osservazione un talento che avevano già considerato in passato. Il nome che circola con insistenza tra gli obiettivi del Milan è quello di Tommaso Berti, classe 2004, attualmente in forza al Cesena. Questo giovane talento si sta distinguendo nelle prime giornate del campionato, avendo già lasciato il segno con 1 goal e 2 assist che testimoniano la sua capacità di influenzare il gioco.

Daniele Bonera

L’idea dei rossoneri

Dalle informazioni raccolte, il Milan sarebbe interessato a strutturare per Berti un percorso di crescita che lo vedrebbe alternarsi tra il progetto di sviluppo Milan Futuro e la Prima Squadra, con l’intento di valorizzarlo e integrarlo progressivamente nell’ambiente rossonero.

Il retroscena

È interessante notare che questa non è la prima volta che il Milan posa gli occhi su Berti. Circa 3 anni fa, il giovane aveva avuto la possibilità di trasferirsi in rossonero ma aveva scelto di prendere una strada diversa, preferendo la Fiorentina.

