Mercato Milan, Pellegrino ha deciso: andrà in prestito! Questa squadra di Serie B in pole. Le ultime sul difensore

Il difensore rossonero Marco Pellegrino ha deciso: vuole tornare a giocare dopo l’infortunio e per questo partirà in prestito in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, oltre al Verona, destinazione preferita dal calciomercato Milan in quanto potrebbe fare esperienza in Serie A, c’è anche la Sampdoria che è decisa sul rossonero.

