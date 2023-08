Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Cambiaso. La volontà del terzino della Juventus sul suo futuro è chiara

Il Milan si sta muovendo sul mercato per cercare un vice Theo Hernandez dato che Ballo Tourè è in uscita. Tra i nomi in lista c’è quello di Cambiaso. La volontà del terzino però è chiara:

secondo Calciomercato.it avrebbe rifiutato offerte dai rossoneri e dalla Lazio pur di rimanere alla Juventus.

