Mercato Milan, Pioli fa le sue richieste: ecco i quattro nomi! Le aree di intervento individuate dal tecnico sono il centrocampo e l’attacco

Ora il mercato del Milan è nelle mani anche di Stefano Pioli. L’addio di Maldini ha rivoluzionato l’area tecnica: parte delle responsabilità sono anche sul tecnico rossonero, che ora ha il compito di dare identikit per il calciomercato rossonero, nelle aree che servono.

Così, considerati parte dal passato rossonero Kamada e Loftus-Cheek, ecco i quattro nomi che Pioli fa alla società. Si parte da Tommaso Baldanzi dell’Empoli, anche lui trequartista come il nipponico. Occhi su Christian Pulisic, esterno destro statunitense del Chelsea. Poi, il tema centravanti. I nomi sono due, in ordine gerarchico: Marcus Thuram, un ghiotto parametro zero; in alternativa Ismaila Sarr del Watford. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

