Mercato Milan: Plizzari verso il Lecce

Dopo Andrea Conti (il terzino è stato ceduto alla Sampdoria), in attesa di novità su Samu Castillejo (è in trattativa con il Valencia) e Daniel Maldini (la SPAL lo accoglierebbe volentieri), il Milan sta lavorando a un’altra cessione in prestito. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, a breve il portiere Alessandro Plizzari potrebbe trasferirsi al Lecce.

Chiuso al Milan da Maignan, Tatarusanu e Mirante, quest’ultimo prelevato dal mercato degli svincolati nei mesi scorsi, il giovane estremo difensore spera di trovare maggiore spazio in Serie B con la maglia dei giallorossi. Il Lecce ha la necessità di sostituire l’infortunato Bleve e Mirante sarebbe una buona soluzione. La trattativa è avviata: nella prossime ore sono attesi sviluppi importanti su questo fronte di mercato.