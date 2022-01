Sensi alla Samp, è fatta: depositato il contratto

Adesso non ci sono più dubbi: Stefano Sensi è un nuovo giocatore della Sampdoria. Dopo aver effettuato – e superato! – le visite mediche, infatti, il club blucerchiato ha depositato il contratto del calciatore classe ’95, così come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Si tratta di un trasferimento in prestito: Sensi spera di trovare maggiore spazio e continuità alla Samp, dopo i tanti problemi avuti in questi anni all’Inter. La società nerazzurra, comunque, crede ancora nelle potenzialità dell’ex Sassuolo e spera che questo periodo a Genova possa servigli per tornare il giocatore forte di un tempo. Sensi, dunque, è pronto a cominciare questa nuova avventura in blucerchiato: anche il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, osserva con grande interesse.