Qui Milan: Ibra in palestra, Tomori ancora in dubbio per il derby

Le ultime da Milanello in vista del derby con l’Inter, in programma alla ripresa del campionato. Stamane a Milanello si è presentato per la prima volta il neo rossonero Marko Lazetic. Il giovanissimo attaccante, che spera in una convocazione già per il big match del 5 febbraio, ha svolto alcuni test e lavori atletici oltreché seduta personalizzata sul campo.

Zlatan Ibrahimovic, invece, dopo il problema al tendine d’Achille accusato nell’ultima sfida con la Juventus prima della sosta, ha lavorato in palestra, così come il difensore Fikayo Tomori, il quale è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio. Il campione svedese dovrebbe essere a disposizione per la gara contro l’Inter, mentre la presenza del forte centrale inglese è ancora incerta.