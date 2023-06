Mercato Milan, Pulisic: è lui il nuovo jolly d’attacco! I dettagli. Non solo è in scadenza di contratto, ma aiuterebbe il club anche negli USA

Il Milan ha puntato Christian Pulisic. Il centrocampista, 24enne del Chelsea, è in scadenza di contratto nel 2024, quindi le pretese del club non saranno alte. Rientra nei parametri del nuovo mercato rossonero, ma non solo.

Ha il doppio passaporto. Quello croato gli permetterebbe di lasciare un posto per l’acquisto extracomunitario del club. Quello statunitense, lo stesso del patron Cardinale, accalappierebbe la fan base americana e rafforzerebbe l’immagine del Milan negli States. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

