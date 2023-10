Mercato Milan, retroscena su Florenzi: così in estate ha convinto Pioli ed è rimasto in rossonero. I dettagli

Interessante il retroscena di mercato proposto questa mattina dal Corriere dello Sport riguardante Alessandro Florenzi.

Il terzino del Milan è stato confermato dal club rossonero in estate perchè in grado di garantire copertura non solo a destra ma anche a sinistra. Ed ecco che senza Theo Hernandez contro la Juventus si candida a una maglia da titolare.

