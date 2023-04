Mercato Milan, ritorno su Ziyech? Ecco la posizione del Chelsea. Il giocatore non trova molto spazio a Londra e il club valuta

È stato uno dei nomi più chiacchierati in orbita Milan per il mercato di gennaio: si tratta di Ziyech, giocatore del Chelsea. Doveva partire in direzione Parigi a fine gennaio, ma il passaggio è saltato e il marocchino è rimasto a Londra. Dopo qualche partita da protagonista, è tornato sulla panchina di Potter.

Come scrive calciomercato.com, le intenzioni del Chelsea, dunque, sarà la vendita. Le idee, però, del club sono chiare: niente prestiti “alla Lukaku”. chi vorrà Hakim, che ha un contratto fino al 2025 ed era stato pagato 40 milioni nel 2020, dovrà pagarlo. Ci riproverà il Milan nella prossima sessione di mercato?

The post Mercato Milan, ritorno su Ziyech? Ecco la posizione del Chelsea appeared first on Milan News 24.

