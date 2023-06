Mercato Milan, rischia di sfumare l’obiettivo della dirigenza rossonera per l’attacco: la Fiorentina fa sul serio

Rischia di sfumare uno degli obiettivi della dirigenza del Milan per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da TuttoMercatoWeb, la Fiorentina sarebbe in forte pressing su Retegui.

L’italo-argentino, da tempo nel mirino anche dell’Inter, potrebbe diventare un’alternativa a Cabral e Jovic per l’attacco viola. La corsa, comunque, resta aperta.

The post Mercato Milan, sfuma l’obiettivo per l’attacco? La Fiorentina fa sul serio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG