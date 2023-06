Calciomercato Roma, nonostante il contratto lo metta al centro del progetto, si cerca qualcuno che possa permettere il turnover a Dybala

Paulo Dybala ha lo stipendio più alto della Roma, ha la sicurezza di essere amato dalla piazza e di avere un ruolo centrale nel progetto di Mourinho. Allo stesso tempo però, l’inclinazione agli infortuni costringe i giallorossi a cercare un sostituto per poterlo gestire al meglio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti giallorossi, al netto del lavoro sulle cessioni per trovare 30 milioni di plusvalenze entro fine giugno, stanno sondando alcuni nomi. Se Scamacca è il favorito per l’attacco (al posto del lungodegente Abraham), piacciono anche Wilfred Zaha, svincolato dal Crystal Palace, e Nico Dominguez del Bologna come primi sostituti della Joya.

