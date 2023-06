Le parole di Dino Zoff, leggenda della Juve, sulla stagione appena conclusa dei bianconeri: «Gli alibi non aiutano nessuno»

Dino Zoff ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, dove ha fatto il punto sull’ultima stagione della Juve. Di seguito le sue parole.

ULTIMA STAGIONE – «Il discorso dei punti prima tolti, poi ridati, poi nuovamente tolti sicuramente ha avuto un peso nella gestione delle settimane di lavoro. Poi è chiaro che la squadra potesse fare meglio, sarebbe impossibile negarlo. E non sarebbe giusto, gli alibi non sono mai utili a nessuno. Anche la poca chiarezza in società ad un certo punto si è fatta sentire sul campo, ma ora penso che la Juventus stia ritrovando il proprio assetto dopo un periodo di confusione».

STUPITO DALLA CONFERMA DI ALLEGRI – «No, ma in generale non mi piace entrare in queste dinamiche. Ad un certo punto ha fatto quello che poteva, all’inizio poteva fare meglio, ma parliamo sempre di un allenatore che merita il massimo rispetto».

JUVE DEI GIOVANI – «Si, non ho dubbi. Anche Bettega e Scirea sono stati giovani e hanno subito vinto lo stesso, per esempio. Il problema è avere quelli forti, che non sono così facili da trovare. Anche se la Juventus alcuni li ha: penso a Fagioli, per esempio. Anche con una squadra fresca si possono alzare i trofei, ma bisogna avere quelli bravi. Li deve coltivare o trovare la società: in questo senso i bianconeri sanno, da sempre, come muoversi. Anche adesso».

