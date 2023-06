Openda Milan, non è finita qui: i rossoneri sono pronti a tornare alla carica per la punta del Lens. Il nuovo piano

Il Milan non molla la presa per Openda, attaccante che si è messo in mostra con la maglia del Lens. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è lui l’alternativa in attacco a Marcus Thuram.

I rossoneri sanno che come per l’attaccante in scadenza con il Borussia Monchengladbach anche per Openda la concorrenza è agguerrita. Ma il Milan potrebbe riprendere il cammino interrotto e andare di fretta verso il traguardo.

The post Openda Milan, non è finita qui: rossoneri pronti a tornare alla carica. Il piano appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG