Mercato Milan, sfuma un colpo in difesa: a breve firmerà! Il difensore ha scelto di rimanere in Germania, ma cambiando la squadra

Sfuma un colpo di mercato per il Milan: Ramy Bensebaini non lascerà la Germania. Il difensore algerino del Borussia Monchengladbach, come riportato da Sky Sports DE, ha trovato l’accordo con il Borussia Dortmund.

Non c’è ancora la firma, che arriverà solo nelle prossime settimane, ma l’accordo è stato trovato. Sfuma così un obiettivo di Milan, Inter e soprattutto Roma. Lo scrive calciomercato.com.

