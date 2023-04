Mercato Milan, clamoroso ritorno in Serie A? Ecco l’idea di Maldini. I rossoneri osservano un centrocampista ex Fiorentina

Possibile ritorno di Serie A per un centrocampista, che potrebbe approdare a Milano, sponda rossonera. Il Milan, infatti, è interessato a Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray.

Come scrive calciomercato.it, non c’è una formula da parte del Milan, che da tempo segue il giocatore ex Fiorentina, ma l’interessamento c’è, per un giocatore il cui valore, ad ora, è di circa 15 milioni.

