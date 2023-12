Mercato Milan, si complica il possibile arrivo di Juan Miranda a gennaio: affare rimandato a giugno? Le ultime

Come riportato dal Corriere della Sera, si sta complicando il possibile arrivo di Juan Miranda nel calciomercato Milan di gennaio.

I rossoneri erano disposti a mettere sul piatto un indennizzo minimo (circa 2-3 milioni di euro) per prelevarlo subito ma il Betis non sembra volerne sapere. Il classe 2000 si appresta dunque a raggiungere Milanello in estate. Furlani e Moncada hanno un accordo per un quadriennale a parametro zero da 2 milioni di euro netti. Mancano le firme: occhio in questo senso alla concorrenza del Borussia Dortmund che potrebbe sparigliare le carte.

