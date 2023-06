Mercato Milan: si torna forte su Loftus-Cheek. Su Reijnders e Kamada… Ecco le ultime sui movimenti a centrocampo

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto di Relevo, il mercato Milan torna forte su Loftus Cheek, in uscita dal Chelsea. Mentre per quanto riguarda Kamada, al momento è tutto in stand-by.

Conferme su Loftus-Cheek anche da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale: il centrocampista resta un obiettivo, così come Reijnders dell’AZ Alkmaar.

The post Mercato Milan: si torna forte su Loftus-Cheek. Su Reijnders e Kamada… appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG