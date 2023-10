Novità per il mercato del Milan sul fronte cessioni. Dall’Inghilterra bussano alla porta per Malick Thiaw: c’è il West Ham

Possibili novità in arrivo per il mercato Milan sul fronte cessioni. Arrivano richieste dalla Premier League per Malick Thiaw.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, sulle tracce del centrale tedesco ci sarebbe il West Ham, pronto a fare una super offerta ai rossoneri, i quali, in caso di cessione, farebero una grossa plusvalenza.

The post Mercato Milan, sirene inglesi per Thiaw: West Ham pronto all’offerta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG