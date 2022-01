Mercato Milan, spunta un retroscena su Lazetic

Non è ancora sceso in campo con la maglia del Milan e Marko Lazetic ha già i primi estimatori. Come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, la Sampdoria, che cerca un giovane per l’attacco dopo l’addio di Ernesto Torregrossa al Pisa, ha fatto un tentativo per inserirlo in rosa chiedendolo in prestito ai rossoneri.

La risposta? Un deciso no da parte del club di Elliott. Lazetic crescerà alle spalle di Ibrahimovic e Giroud e prenderà il posto di Pellegri, a un passo dal Torino (oggi ha sostenuto le visite mediche con i granata). Lazetic spera di lasciare subito il segno nel Milan e realizza il sogno di giocare in Serie A. La sua grande occasione è adesso e la vivrà con la maglia rossonera.