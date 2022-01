Il punto sul mercato dell’Inter

Il mercato dell’Inter ha subito un’accelerata nelle ultime ore e adesso il club nerazzurro è pronto a chiudere un doppio colpo. Gosens e Caicedo sono sempre più vicini. L’esterno mancino dell’Atalanta arriva in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione da circa 25 milioni di euro bonus compresi. Per l’attaccante del Genoa, già allenato da Simone Inzaghi ai tempi della Lazio, è pronto un contratto fino a giugno. Un prestito secco per tamponare l’emergenza in attacco dovuta all’infortunio di Correa.

L’Inter non si ferma qui e avrebbe mantenuto i contatti con il Sassuolo per i giovani Scamacca e Frattesi. Sono i due italiani, nella testa di Marotta e Ausilio, i rinforzi per la prossima stagione. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e non è detto che questa finestra di gennaio sia stata utile per strappare quantomeno una promessa.

di Riccardo Amato