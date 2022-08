Tanganga al Milan potrebbe essere un colpo last minute: ecco i dettagli

Come riportato da Sportmediaset, Japhet Tanganga al Milan potrebbe essere un colpo da fine mercato. Ecco le parole di Claudio Raimondi:

«Su Tanganga del Tottenham ci sono due club inglesi fortissimi. Uno è il Newcastle e l’altro è il Nottingham Forest, neo promosso in Premier League. Il Milan lo vuole in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore aspetta il Milan. Questa operazione sarà last minute e potrà chiudersi proprio al ridosso dell’1 settembre».

The post Mercato Milan, Tanganga potrebbe essere un colpo last minute: i dettagli appeared first on Milan News 24.

