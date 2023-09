Calciomercato Milan, Furlani dopo Reijnders torna a bussare in casa dell’AZ Alkmaar: occhi su Pavlidis. La situazione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi da tenere in considerazione per il calciomercato Milan è quello di Pavlidis dell’AZ Alkmaar.

Dopo l’affare Reijnders i rapporti con il club olandese sono ottimi ma c’è un ostacolo: al momento Furlani e Moncada considerano troppo alta la richiesta di 15 milioni di euro per il cartellino.

The post Mercato Milan, torna di moda Pavlidis: c’è un ostacolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG