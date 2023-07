Si muove il mercato in uscita del Milan: diversi club olandesi hanno messo gli occhi su Charles De Ketelaere. Arrivata la prima offerta

Per quanto concerne il mercato Milan in uscita, uno dei nomi caldi è quello di Charles De Ketelaere. Sul calciatore si riscontra l’interesse proveniente da alcuni club olandesi e non solo.

Come riferisce Voetbalkrant, sulle tracce del belga ci sarebbero PSV Eindhoven, Club Brugge, Atalanta e Lipsia (oltre all’Aston Villa). Il PSV avrebbe presentato la prima offerta ai rossoneri di 15 milioni di euro, i quali ritengono insufficiente tale cifra.

