Milan, grande entusiasmo e già 4500 registrazioni alla waiting list per la stagione 2024/25: i dettagli sulla campagna abbonamenti

La stagione del Milan è ripartita e – dopo la grande atmosfera creata dal popolo rossonero alla ripresa degli allenamenti a Milanello – l’entusiasmo dei tifosi non accenna a fermarsi.

In appena 6 giorni, infatti, sono già 4500 le registrazioni alla Waiting List per abbonarsi alla stagione 2024/25: superato il dato dell’anno scorso, quando le adesioni raccolte in 25 giorni furono circa 3400.

Dopo i 41500 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2023/24, resta ancora aperta la possibilità di abbonarsi alla “Club 1899” per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle.

The post Milan, grande entusiasmo e già 4500 registrazioni alla waiting list per la stagione 2024/25: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG