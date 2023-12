Mercato Milan, Daichi Kamada, centrocampista della Lazio ed ex obiettivo rossonero, potrebbe lasciare la Serie A dopo soli 6 mesi

Daichi Kamada, centrocampista della Lazio ed ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe lasciare la Serie A dopo soli 6 mesi.

Come riporta Il Messaggero infatti, il giapponese non si è ambientato in Italia e negli schemi di Sarri e punterebbe ora al trasferimento in Liga.

