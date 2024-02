La situazione legata al mercato del Napoli in particolar modo sull’attaccante Raspadori: numeri deludenti, addio Nazionale e cessione

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, Raspadori sta deludendo le aspettative in casa Napoli: l’attaccante non è più al centro del progetto nonostante con Garcia avesse ritrovato continuità.

Sta rischiando di perdere il posto in Nazionale, e dall’altra parte in ottica mercato si potrebbe pensare addirittura ad una cessione estiva. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

