Le parole dell’ad della Salernitana, Maurizio Milan: «Il 2022 lo chiudiamo con soddisfazione e moderato ottimismo»

A margine di un evento dedicato alla storia della Salernitana, è intervenuto l’amministratore delegato Maurizio Milan. Di seguito le sue parole.

BILANCIO – «Il 2022 lo chiudiamo con soddisfazione e moderato ottimismo. Dobbiamo sempre bilanciare l’ambizione alla consapevolezza che la strada è lunga. Ma sotto il profilo sportivo il bilancio è decisamente positivo.

TIFOSERIA – «Il rapporto con la piazza è fondamentale, abbiamo la fortuna di rappresentare un territorio molto legato alla propria squadra di calcio e tutti, a partire da me, dobbiamo dare il 100% e onorare la maglia. Riprenderemo col Milan e ci saranno 30000 persone, direi che è un buon inizio e che dobbiamo essere all’altezza di una cornice di pubblico così imponente.

MERCATO – «Ne abbiamo discusso approfonditamente ieri sera con il direttore sportivo. Non è mia abitudine fare nomi, posso solo confermare che ci sono molte trattative in corso, alcune molto importanti. Non so se arriveranno in tempo per la gara contro il Milan. Mettiamola così: Ochoa è un bell’antipasto, nei prossimi giorni vedremo cosa riusciremo a fare»

L'articolo Mercato Salernitana, l'ad Milan: «Ochoa è l'antipasto» proviene da Calcio News 24.

