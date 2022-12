Massimo Mirabelli, l’ex direttore sportivo del Milan, oggi al Padova parla dell’epoca rossonera per quanto riguarda il mercato.

Sono queste le parole dell’ex direttore sportivo rossonero, Massimo Mirabelli rivela quando era al Milan chi era andato a cercare sul calcio mercato, così su TMW: “Se quando ero al Milan avevamo cercato Ziyech? Non solo: in quel periodo avevamo individuato lui e Ansu Fati che era in scadenza e in quel momento non era nelle grazie del Barcellona. Se fosse rimasta quella proprietà lo avremmo preso“. Quindi il talento spagnolo poteva anche finire in rossonero.

Sandro Sabatini parla su Radio Radio sui rossoneri: “Milan diretto antagonista del Napoli? Io vedo più pericolose Inter e Juventus del Milan perché quest’anno non hanno Ibrahimovic, Kessie, Kjaer, Maignan per il girone di ritorno“. Conclude così il famoso giornalista sulla squadra rossonera.

