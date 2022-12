Calciomercato Reggina: per il centrocampo piace Viola del Cagliari, che in rossoblu fatica a trovare continuità

La Reggina è pronta al mercato invernale per rinforzarsi in vista del sogno promozione. Uno dei dei nomi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è quello Nicolas Viola.

Il centrocampista del Cagliari, non ha trovato finora grande fortuna in maglia rossoblù dopo sei mesi dal suo sbarco in Sardegna. Preso come play davanti alla difesa ha cambiato vari ruoli sotto la gestione Liverani, facendo la spola con il ruolo di mezzala e alternandosi con Makoumbou, finendo spesso rilegato in panchina.

