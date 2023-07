Claudio Sala, ex calciatore, ha parlato a Tuttosport, del calciomercato del Torino con l’arrivo di Bellanova e le possibili partenze

BELLANOVA – «È un acquisto azzeccato, sa sfruttare gli spazi davanti a sé grazie a una velocità non comune. Adesso gli sforzi vanno soprattutto concentrati sulla trequarti, anche perché le partite si vincono con esterni offensivi rapidi, forti nell’uno contro uno e al cross. Il Napoli ha vinto lo scudetto con Kvaratskhelia, ma anche con tanti altri giocatori bravi ad attaccare dalle fasce».

SINGO-SCHUURS – «Singo si può sacrificare: può essere un valore aggiunto in fase offensiva, ma partendo dal basso fatica a proporsi in fase offensiva. Schuurs? Intendiamoci, Schuurs è Schuurs e del suo valore in giro se ne trovano pochi, però il brasiliano mi ha sempre dato una sensazione di sicurezza. Se l’olandese andrà ceduto per ragioni di bilancio, bene venga rimpiazzato con Becao».

