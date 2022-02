Il calciatore inglese classe ’92 è un’occasione di mercato per Inter, Milan e Juventus.

Quando il mercato sembra fermo, sotto traccia si muovono i nomi dei calciatori scontenti della propria situazione. Nasce così una nuova occasione di mercato per le tre grandi rivali del calcio italiano. Secondo quanto riportato dal portale Express.co, il club nerazzurro, Milan e Juve potrebbero affondare il colpo Jesse Lingard in vista della prossima stagione.

Il giocatore inglese, in grado di ricoprire più ruoli in attacco, sta trovando poco spazio al Manchester United e starebbe pensando di cambiare aria in estate. Il classe ’99, in scadenza con i Red Devils, ha gli occhi addosso di mezza Premier League. Un affare a costo zero che interessa diversi club, che sognano di poter schierare il nazionale inglese in attacco. Lingard, molto duttile e nel pieno della propria maturità sportiva, aspetta la chiamata di un nuovo club per la sua carriera.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG