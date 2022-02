Il jolly della squadra di Allegri può rappresentare una ghiotta occasione per le milanesi. Le richieste del calciatore per cambiare maglia.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, nelle ultime ore Federico Bernardeschi sarebbe stato offerto a Inter e Milan. Il campione d’Europa con la maglia azzurra, in scadenza di contratto con i bianconeri, sta pensando di cambiare aria. Una nuova esperienza per rilanciarsi e mettere alla prova se stesso dopo gli anni sotto la Mole.

Ci sarebbe però un ostacolo alla trattativa. Un’operazione tutt’altro che semplice per via dei costi. Il calciatore ha fatto sapere, tramite il suo entourage, di gradire un ingaggio da circa 4.5 milioni di euro a stagione. Difficile che il club di Viale della Liberazione possa accontentare Bernardeschi. Un’occasione da tenere a mente nel caso in cui l’Inter non riuscisse ad arrivare ai primissimi obiettivi di mercato. Nelle prossime settimane sono attesi aggiornamenti sulla situazione dell’esterno bianconero.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG