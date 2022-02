I nerazzurri hanno in mente almeno tre nomi per il reparto offensivo della prossima stagione. Due titolari rischiano la cessione.

L’Inter si rifà il look in attacco e guarda alla Ligue 1 per cercare il suo nuovo bomber. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome da tenere in considerazione è Jonathan David, attaccante canadese del Lille. L’erede di Osimhen, cresciuto in Belgio nel Gent, ha addosso gli occhi di mezza Europa.

L’attaccante canadese costa 50 milioni di euro. Circa dieci in più di quelli che serviranno per convincere il Sassuolo a liberare Gianluca Scamacca. Il promesso sposo dell’Inter sarà il vice Dzeko per poi ribaltare le gerarchie nel corso della prossima stagione. Sullo sfondo c’è sempre la suggestione Dybala: l’argentino non ha ancora rinnovato con la Juventus e l’Inter resta in corsa.

