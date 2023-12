Meret: «Il Napoli si è un po’ perso, ci mancano serenità e continuità». Le parole del portiere sul pareggio col Monza

Meret, dopo il pareggio col Monza, a Sky Sport ha spiegato quali sono le difficoltà che sta attraversando il Napoli, rivale della Juve campione d’Italia in carica.

MERET – «La situazione in classifica non è delle migliori, dobbiamo lavorare e cercare di vincere. Solo facendo si può creare un clima più sereno e avere quella continuità che ci è mancata nell’ultimo periodo. Dobbiamo dare tutto, tutti quanti, per risollevare la situazione. Vorrei ritrovare la squadra che si è un po’ persa nelle ultime partite, più incisiva e aggressiva E tornare alla vittoria per noi e i tifosi che ci sostengono sempre».

