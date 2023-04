Meret sul Milan: «Ci ha creato problemi, ma in Champions risolveremo». Le parole del portiere del Napoli

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Lecce e in vista della sfida Champions contro il Milan. Ecco le parole del portiere del Napoli:

VITTORIA – «Siamo felici della vittoria che arriva dopo la sconfitta col Milan, siamo contenti della prestazione su un campo difficile. Sapevamo che loro ci avrebbero messo in difficoltà, ma abbiamo vinto e ci avviciniamo ancor di più all’obiettivo. Era una partita importantissima. C’è bisogno di tutti per arrivare a gran risultati, sono tutti importantissimi e si va nella stessa direzione. E’ stata una partita più sofferta del solito, c’era un po’ di tensione in più ma siamo stati bravi a tenere il risultato e ci portiamo i tre punti a casa».

MILAN IN CHAMPIONS – «Da domani mattina si penserà alla sfida di mercoledì, sarà molto difficile e non dovremo commettere gli stessi errori commessi in campionato. Rivedremo quella partita, per vedere ciò che non abbiamo fatto bene e trovare soluzioni».

MILAN E’ LA SQUADRA CHE HA CREATO PIU’ DIFFICOLTA’ – «Sì, si può dire di sì perché a Milano è stata una partita sofferta. La scorsa è stata una partita da cancellare, abbiamo commesso troppi errori. Il Milan è la squadra campione in carica, è normale che possano metterci in difficoltà. Quest’anno ci ha creato dei problemi, ma nel doppio confronto di Champions League proveremo a risolvere ciò che non è andato».

